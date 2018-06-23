Экс-нападающий «Челси» Дрогба: Дзюба своей манерой игры похож на меня

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара по футболу Дидье Дрогба назвал игроков, которые схожи с ним своей манерой игры.

«Сегодня есть некоторые футболисты, которые своей манерой игры похожи на меня на поле. Это Диего Коста, Ромелу Лукаку, а также могу назвать Артёма Дзюбу», — приводит слова Дрогба «Спорт FM».

Ивуариец отметил, что Дзюба является таким же большим форвардом и бойцом на футбольном поле.

«На самом деле, таким форвардам очень сложно играть в техничный футбол», — подчеркнул Дрогба.

В первых двух матчах чемпионата мира по футболу 2018 года Дзюба забил два гола.

Ранее сообщалось, что исландские болельщики сделали плакат в честь Дзюбы.