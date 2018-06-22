Исландские болельщики сделали плакат в честь Дзюбы

Болельщики сборной Исландии по футболу сделали плакат в честь нападающего национальной команды России Артёма Дзюбы.

На плакате изображена фотография российского форварда в шлеме с рогами. На полотне также написано: «Невероятный Дзюба поможет вам победить».

Ранее сообщалось, что Дзюба в матче с Египтом установил два рекорда ЧМ-2018 по футболу.