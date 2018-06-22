Более пяти тысяч болельщиков Перу прошли по центру Екатеринбурга

Более пяти тысяч болельщиков сборной Перу по футболу прошли по центру Екатеринбурга, несмотря на проливной дождь. Об этом сообщает URA.RU.

Шествие продолжалось около получаса. В нём также приняли участие местные фанаты с российскими флагами.

В четверг, 21 июня, состоялся матч Перу — Франция в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу французов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фан-зону в Сочи посетили более 120 тыс. болельщиков за четыре дня ЧМ-2018.