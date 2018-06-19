Фан-зону в Сочи посетили более 120 тысяч болельщиков за четыре дня ЧМ-2018

Фан-зону в Сочи посетили более 120 тыс. болельщиков за четыре дня чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Площадка вмещает до 10 тыс. человек одновременно. Вход бесплатный. Это единственная в стране фан-зона, расположенная на берегу моря.

Для посетителей подготовлена разнообразная программа. Запланировано около 90 мероприятий.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 60 тыс. болельщиков в день первого в городе матча ЧМ-2018.