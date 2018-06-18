Фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 60 тысяч болельщиков в день первого в городе матча ЧМ-2018

Фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 60 тыс. болельщиков в день первого в городе матча чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Юга.ру».

Об этом заявил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

«17 июня за день в фан-зоне побывали 60 тыс. человек. В пиковые часы одновременно — 22 тыс. человек», — сказал он.

Вместимость площадки составляет 24 тыс. человек. Вечером 17 июня вход туда закрыли из-за превышения количества гостей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 25 тыс. человек посетили Фестиваль болельщиков в Сочи в четверг, 14 июня.

Также сообщалось, что за четыре дня ЧМ-2018 Фестиваль болельщиков посетили более 1 млн человек.