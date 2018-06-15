Около 25 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Сочи в первый день ЧМ-2018

Около 25 тыс. человек посетили Фестиваль болельщиков в Сочи в четверг, 14 июня, — в первый день чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Фан-зона расположена на площади Южного мола.

Болельщики посмотрели трансляцию матча между сборными России и Саудовской Аравии, в котором со счётом 5:0 победили россияне.

Также состоялись выступления Кубанского казачьего хора и итальянского диджея Бенни Бенасси. Фан-зона будет работать до 15 июля.

Ранее сообщалось, что 66 800 человек посетили Фестиваль болельщиков в Санкт-Петербурге в первый день ЧМ-2018.

В мае URA.RU сообщало, что глава МВД Владимир Колокольцев проверил готовность Екатеринбурга к турниру.