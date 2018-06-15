Около 67 тысяч любителей футбола посетили Фестиваль болельщиков в Москве в первый день ЧМ-2018

66 800 человек посетили Фестиваль болельщиков в Москве в первый день чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Международной федерации футбола (ФИФА).

Фестиваль проходит на Воробьёвых горах напротив главного здания МГУ.

Максимальная вместимость фан-зоны в период трансляции матча открытия между сборными России и Саудовской Аравии составила около 12 500 человек.

Ранее в британских СМИ отметили, что футбол сплотил людей в первый день чемпионата мира.

В мае URA.RU сообщало, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев проверил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018.