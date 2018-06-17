За четыре дня ЧМ-2018 Фестиваль болельщиков посетили более 1 млн человек

Со дня старта #ЧМ2018 прошло только 4 дня, а Фестиваль болельщиков FIFA посетило уже более 1 000 000 человек. Просто фантастическое начало! 🎊



То ли еще будет: https://t.co/LOCcZymkki#FIFAFanFestpic.twitter.com/pSsgDlmB1Z