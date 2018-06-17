В ФИФА назвали причины низкой посещаемости матча ЧМ-2018 Египет — Уругвай

В Международной федерации футбола (ФИФА) назвали причины низкой посещаемости матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Египта и Уругвая, который прошёл в Екатеринбурге.

«ФИФА проанализировала ситуацию на матче в Екатеринбурге, и мы можем подтвердить, что она главным образом связана с неявкой определённых зрителей из всех клиентских групп. Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФИФА.

На матч Египет — Уругвай было выделено 32 278 билетов, притом что стадион может вместить 33 061 зрителя. Игру посетили всего 27 015 болельщиков.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. зрителей посетили первый матч ЧМ-2018 в Калининграде.