Американец подарил россиянину инвалидное кресло ценой в $10 тысяч в фан-зоне ЧМ-2018

Американец Эйбл Вера, создатель фонда помощи инвалидам, подарил россиянину инвалидное кресло в фан-зоне Москвы перед матчем чемпионата мира по футболу.

Потерявший в 27 лет возможность ходить Вера увидел российского болельщика в старом кресле и решил подарить ему одно из своих кресел. По словам американца, у него дома несколько кресел. Он также рассказал, как россиянин отреагировал на его широкий жест.

«Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него — как ребёнок. Вспоминаю — и сразу мурашки, как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошёл и сказал: «Эй, это кресло за $10 тысяч — тебе!» — приводит слова Веры «Дождь».

Ранее врачи Татарстана смогли поставить на ноги прикованную к инвалидной коляске Полину Хаеретдинову, которая во время Кубка Конфедераций 2017 года выводила на поле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.