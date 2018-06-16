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Врачи Татарстана поставили на ноги девочку, выводившую на поле Роналду и Акинфеева

16 июня 2018, 11:46
Врачи Татарстана поставили на ноги девочку, выводившую на поле Роналду и Акинфеева
/ Reuters

Врачи Татарстана смогли поставить на ноги прикованную к инвалидной коляске Полину Хаеретдинову, которая во время Кубка конфедераций 2017 года выводила на поле нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Лечение Хаеретдиновой продолжалось год, в течение которого она дважды приезжала из Москвы в Казань и по месяцу проводила время в ДРКБ Татарстана при поддержке благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда».

Во время церемонии открытия чемпионата мира 2018 года Хаеретдинова вновь выводила футболистов на поле, на этот раз она сопровождала капитана сборной России Игоря Акинфеева. Придерживаемая футболистом, она встала со своей коляски и сделала первые самостоятельные шаги.

«Каждый творец своего счастья сам, насколько ты вкладываешься в эту жизнь, так она тебе и возвращает. Я продолжаю тренироваться, чтобы в один прекрасный момент суметь не только встать, но и ходить», — дала Хаеретдинова совет детям, которые борются со своими недугами.

Ранее она рассказала об обмене подарками с Роналду.


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