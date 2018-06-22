Тренер молодёжной сборной России прокомментировал грядущий матч против Уругвая

Тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал грядущий матч основной национальной команды против Уругвая на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Тренерский штаб определит, стоит ли менять состав, может быть, кому-то нужно отдохнуть. Задачу выхода в 1/8 уже решили», — заявил он.

По его словам, игра с уругвайцами будет важной, но первоначальная задача уже решена.

«С другой стороны, я думаю, что команда и дальше хочет побеждать. Победа в матче Уругваем добавит уверенности и поможет им в дальнейшем», — считает Бушманов.

Матч Россия — Уругвай пройдёт 25 июня в Самаре. Ничья позволит россиянам занять первое место в группе на ЧМ-2018.

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.