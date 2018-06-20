Ничья в матче с Уругваем позволит России занять первое место в группе на ЧМ-2018

Сборные России и Уругвая набрали по шесть очков после двух туров группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу.

При равенстве очков между командами первым критерием для распределения мест является разность мячей. Россия имеет разницу забитых и пропущенных мячей 8-1, Уругвай — 2-0.

Таким образом, российским футболистам достаточно сыграть вничью в заключительном матче группового этапа с уругвайцами, чтобы занять первое место в квартете А. Победа в матче обеспечит любой из команд лидерство по итогам группового этапа.

Ранее сообщалось, что Россия вышла в плей-офф ЧМ-2018 по футболу впервые за 32 года.