Россия впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионатов мира по футболу

Сборная России по футболу вышла в 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Об этом стало известно после того, как сборная Уругвая переиграла национальную команду Саудовской Аравии. Россия первый раз в своей новейшей истории преодолела групповой этап. Последний раз выходила в плей-офф сборная СССР в 1986 году.

Таким образом, Россия и Уругвай набрали по шесть очков в группе А и в очной встрече разыграют первое место в квартете.

Ранее сборная Уругвая по футболу обыграла национальную команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.