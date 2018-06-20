Уругвай обыграл Саудовскую Аравию и вышел в плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Сборная Уругвая по футболу обыграла национальную команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на счету Луиса Суареса (23-я минута).

Победа над Саудовской Аравией позволила сборной Уругвая обеспечить себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018. Саудовская Аравия, не набрав ни одного очка, потеряла шансы на выход в плей-офф.

В заключительных матчах группового этапа Уругвай поспорит за первое место в группе А с Россией, Саудовская Аравия сыграет с Египтом.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что матч с Саудовской Аравией стал для Суареса сотым в составе сборной Уругвая по футболу.