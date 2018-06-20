Матч с Саудовской Аравией стал для Суареса сотым в составе сборной Уругвая по футболу

Нападающий Луис Суарес вышел в стартовом составе сборной Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии.

Эта игра стала сотой для Суареса в футболке национальной сборной.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Саудовской Аравии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.