Суарес и Кавани вошли в стартовый состав сборной Уругвая на матч с Саудовской Аравией

Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Саудовской Аравии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Атаку сборной Уругвая будут представлять форварды Луис Суарес («Барселона») и Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»).

Матч Уругвай — Саудовская Аравия пройдёт в Ростове-на-Дону. Начало — в 18:00 мск.

Ранее трёхкратный чемпион СССР и России в составе московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая.