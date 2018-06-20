Эксперт: сборная России способна сыграть на равных с Уругваем в матче ЧМ-2018 по футболу

Трёхкратный чемпион СССР и России в составе московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая.

«Мы можем сыграть с уругвайцами на равных, российская сборная для себя это уже осознала», — приводит слова Шмарова ТАСС.

Он отметил, что российские футболисты поймали кураж и почувствуют себя более раскрепощёнными в матче, который будет уже не таким важным, как предыдущие, потому что команда практически обеспечила выход в плей-офф мундиаля.

«Наших ребят нужно похвалить — молодцы, что доставили столько радости стране. Черчесов тоже доказал своей работой, что он может давать результат», — добавил Шмаров.

Ранее Евгений Ловчев дал прогноз на матч Россия — Уругвай.