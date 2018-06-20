Евгений Ловчев дал прогноз на матч Россия — Уругвай

Заслуженный мастер спорта России по футболу Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «Звезда» дал прогноз на матч национальной сборной с командой Уругвая в рамках группового этапа чемпионата мира.

«Надо играть на победу, и сегодня уже никто из нас не отдаст преимущество Уругваю, хотя в Уругвае очень индивидуально сильные игроки», — заявил он.

Со своей стороны, телекомментатор, заслуженный работник культуры России Геннадий Орлов в беседе с телеканалом «360» сказал, что у национальной команды есть хорошая возможность идти дальше.

По его словам, главный тренер Станислав Черчесов физически очень хорошо подготовил сборную.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал победы национальной сборной на ЧМ-2018.