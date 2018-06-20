Геннадий Онищенко прокомментировал игру сборной России на ЧМ-2018

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Действительно, тут мы имеем очень яркий, позитивный популяционный заряд. И вот две победы подряд нашей сборной на чемпионате мира, по моим оценкам, дополнительно, ну, на месяца два, увеличат показатель средней продолжительности предстоящей жизни», — заявил он.

Онищенко пожелал команде продолжить эту победную серию и не расслабляться.

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.