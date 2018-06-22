Тренер сборной Швеции: у трёх игроков проблемы с животом, мы пока не включили их в состав

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон рассказал, что несколько игроков команды испытывают проблемы со здоровьем накануне матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Германии.

«Хочу всем сообщить, что Исаак Кисе Телин не сможет присутствовать на предматчевой тренировке, он не может сегодня заниматься. У трёх игроков проблемы с животом, мы пока не включили их в состав. Было принято решение разделить команду и полететь разными рейсами, ждём ребят завтра. Речь идёт о Понтусе Янссоне, Филипе Хеландере и Маркусе Родене», — приводит слова Андерссона ТАСС.

Он отметил, что в ближайшее время будут объявлены диагнозы футболистов.

«Мы им сочувствуем, но нужно принимать такие вещи, люди могут травмироваться, болеть. Думаю, мы оптимальным образом подойдём к этому, хотя я предпочёл бы, чтобы все были готовы на 100%», — добавил специалист.

Матч Германия — Швеция состоится 23 июня в Сочи.

Ранее Андреас Гранквист выразил удивление, что сборная Швеции может выбить Германию с ЧМ-2018 уже во втором туре группового этапа.