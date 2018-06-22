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Гранквист удивлён, что сборная Швеции может выбить Германию с ЧМ-2018 уже во втором туре группового этапа

22 июня 2018, 15:59
Гранквист удивлён, что сборная Швеции может выбить Германию с ЧМ-2018 уже во втором туре группового этапа
/ Reuters

Защитник и капитан сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист выразил удивление тем фактом, что его команда может выбить из чемпионата мира 2018 года действующих чемпионов — сборную Германии уже во втором туре группового этапа первенства мира.

«Я надеюсь на хороший матч завтра. На бумаге немцы выше нас, но мы сделаем всё, чтобы завтра был хороший результат. Поразительно, конечно. Немцы всегда были явными фаворитами, а у нас есть шанс уже во втором матче выбить их с турнира. Не мог себе такого представить», — приводит слова Гранквиста РИА Новости.

Сборная Германии проиграла Мексике в первом туре и в случае поражения в матче со Швецией может лишиться шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Матч Германия — Швеция состоится 23 июня в Сочи.

Ранее сообщалось, что Ассоциация футбольных болельщиков Швеции установила шатёр в фан-зоне ЧМ-2018 в Сочи.


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