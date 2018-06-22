Ассоциация футбольных болельщиков Швеции установила шатёр в фан-зоне ЧМ-2018 в Сочи

Ассоциация футбольных болельщиков Швеции разместила свой стенд в сочинской фан-зоне чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Юга.ру».

Как заявили в пресс-службе городской администрации, таким образом ассоциация хочет поддержать шведских фанатов, начавших прибывать на курорт, и национальную сборную в преддверии матча с Германией. Игра состоится 23 июня.

Ранее телеканал «360» сообщал, что фан-зону в Сочи посетили более 120 тысяч болельщиков за четыре дня ЧМ-2018.