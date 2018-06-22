Экс-футболист Черышев прокомментировал ситуацию с главным тренером сборной Аргентины

Бывший нападающий сборной России и экс-тренер «Севильи» Дмитрий Черышев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с главным наставником сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

«Если проанализировать состав сборной, её игру и те корректировки, которые проводятся по ходу матчей, становится очевидным, что в команде большие проблемы», — заявил он.

По словам Черышева, он видел работу Сампаоли в «Севилье», когда ему оставили очень хорошую команду, выигравшую три Лиги Европы подряд.

«Он её попросту развалил», — добавил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что Сампаоли получит $20 млн в случае досрочного расторжения контракта со сборной Аргентины.

Также футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.