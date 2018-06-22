СМИ: Сампаоли получит $20 млн в случае досрочного расторжения контракта со сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли получит $20 млн в случае досрочного расторжения контракта с Ассоциацией футбола Аргентины.

Об этом сообщает телеканал TyC Sports.

Сампаоли работает со сборной с лета 2017 года. Его контракт действителен до ЧМ 2022 года в Катаре.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что футболисты сборной Аргентины попросили поменять главного тренера Хорхе Сампаоли на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Нигерии.