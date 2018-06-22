Арбитр прокомментировал планы Египта подать жалобу на судейство в матче с Россией

Арбитр международной категории Валерий Бутенко в беседе с НСН оценил планы Египетской футбольной ассоциации подать жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче со сборной России в рамках чемпионата мира 2018 года.

«У каждого человека своё видение по решению арбитра. Я прекрасно понимаю египтян, чем они недовольны», — заявил эксперт.

Как отметил Бутенко, это никак не скажется на дальнейшей судьбе команд, поскольку все решения арбитров окончательные и изменению не подлежат.

По его словам, если Египет и обратится в ФИФА, то жалоба не будет иметь дальнейшего развития.

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.