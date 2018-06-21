Египетская футбольная ассоциация подаст жалобу на судейство в матче ЧМ-2018 со сборной России

Египетская футбольная ассоциация (EFA) намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу судейства в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой России.

«Мы подадим жалобу на судейскую бригаду, поскольку она допускала очевидные ошибки. Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов (VAR) в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади — это был чистый пенальти», — приводит Filgoal слова президента EFA Хани Абу Реда.

Матч Россия — Египет обслуживала бригада арбитров во главе с парагвайцем Энрике Касересом. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу россиян.

Ранее сообщалось, что Россия впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионатов мира по футболу.