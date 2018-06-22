В МИД Литвы сочли несостоявшимся бойкот чемпионата мира по футболу в России

Бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года не состоялся, считает Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — заявил дипломат, отвечая в эфире «112 Украина» на вопрос, можно ли считать бойкот чемпионата состоявшимся.

Ранее сообщалось, что 69% немцев высказались против возможного бойкота властями Германии чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

Также бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер поделился мнением о решении чиновников и делегаций шести государств бойкотировать предстоящий чемпионат мира в России.