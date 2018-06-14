Блаттер прокомментировал бойкот властями некоторых стран ЧМ-2018 по футболу

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением о решении чиновников и делегаций шести государств бойкотировать предстоящий чемпионат мира в России.

«Я не уверен, что они действительно осуществят свои угрозы. Если сборная Англии будет выступать удачно и выйдет в четвертьфинал или в финал, то в Лондоне кто-нибудь обязательно скажет: «Надо ехать!» Решение бойкотировать чемпионат продиктовано геополитической ситуацией. Но не сомневаюсь, что предстоящий турнир пройдёт исключительно успешно — как в плане игры, так и в плане имиджа ФИФА и страны-хозяйки, которая продемонстрирует, что она в состоянии провести у себя соревнование подобного уровня. Ничего хорошего эти санкции не дадут, потому что речь идёт не только о футболе, но и о том, что Россия — один из мировых центров, а мундиаль только придаст ей дополнительный вес», — сказал Блаттер в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он рассказал о своей крупнейшей ошибке на посту президента ФИФА.