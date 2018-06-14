Блаттер рассказал о своей крупнейшей ошибке на посту президента ФИФА

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал о своей крупнейшей ошибке на занимаемом им ранее посту.

«Да, я допускал ошибки, и крупнейшая из них заключается в доверии к людям, которые не всегда были на моей стороне. Я пришёл в ФИФА в 1975 году. Тогда это была совсем маленькая организация с 11 сотрудниками, в которой мне довелось поработать на различных должностях. Я рос и развивался вместе с ней. В 1998 году меня выбрали главой ФИФА. Получив эту должность, полностью положился на окружавших меня людей. В конечном итоге меня предали, с чем пришлось смириться, так как членов правления поменять было нельзя», — сказал Блаттер в беседе с корреспондентом RT.

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