Большинство немцев высказались против бойкота ЧМ-2018 по футболу

69% немцев высказались против возможного бойкота властями Германии чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

Об этом сообщает DW со ссылкой на результаты опроса ARD-Deutschlandtrend, проведённого социологическим институтом Infratest dimap.

Отмечается, что лишь 26% респондентов считают целесообразным бойкот мундиаля со стороны политиков.

При этом 45% опрошенных назвали ошибкой проводить матчи мирового футбольного первенства в России.

Ранее Блаттер прокомментировал бойкот властями некоторых стран ЧМ-2018 по футболу.