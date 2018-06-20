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Немецкие СМИ извинились перед сборной России по футболу за негативный прогноз
Немецкое издание Spiegel принесло извинение сборной России по футболу за негативный прогноз на результат команды на чемпионате мира 2018 года.
После разгрома россиянами Саудовской Аравии со счётом 5:0 немецкий журнал вышел со статьёй, в которой говорилось, что «Россия всё равно не выйдет из группы».
Однако по итогам матча второго тура группового этапа, закончившегося победой российской национальной команды над Египтом (3:1), журналисты Spiegel написали: «Прости, Россия, мы неправы».
Они отметили, что хозяйка турнира почти достигла плей-офф мундиаля и поменяла мнение о себе.
Кроме того, они предсказывают, что на стадии 1/8 финала у россиян будет «непреодолимая задача» в лице Испании или Португалии, однако напоминают, что однажды уже ошиблись с прогнозом.
Ранее британские СМИ написали, что многие уедут из России с изменившимся на страну взглядом.