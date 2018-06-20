Сборная России вернулась в Москву из Петербурга после матча с Египтом

Сборная России по футболу, одержавшая победу над национальной командой Египта во время матча в Санкт-Петербурге, вернулась в Москву. Об этом сообщается в Twitter российской команды.

«Приземлились!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.