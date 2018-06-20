Смолов обратился к болельщикам после матча Россия — Египет

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов обратился к болельщикам после победы над командой Египта в матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2018 года.

«Увидимся в плей-офф, Россия», — написал форвард на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.