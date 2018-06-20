СМИ сообщили, что Купер будет уволен с должности главного тренера сборной Египта после ЧМ-2018

Аргентинский специалист Эктор Купер будет уволен с должности главного тренера сборной Египта по футболу по окончании чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает египетское издание El Watan News со ссылкой на осведомлённый источник в федерации футбола страны.

Под руководством Купера сборная Егепта завоевала серебряные медали Кубка африканских наций 2017 года и квалифицировалась на ЧМ-2018, но на мундиале выступила неудачно, проиграв матчи со сборными Уругвая и России и досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.