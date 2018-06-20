Медведев смотрел матч Россия — Египет со своим белорусским коллегой Кобяковым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook сообщил, что смотрел футбольный матч между сборными России и Египта вместе со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым.

«За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!» — написал он.

Триумфальный для российской стороны матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Ранее стало известно, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.