Газинский рассказал о своём отношении к системе видеопомощи арбитрам, используемой на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский рассказал, что положительно относится к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, несмотря на то, что в поединке с Египтом при её помощи был назначен пенальти в ворота Игоря Акинфеева.

«К системе VAR я отношусь положительно, несмотря на то, что в этот раз она сыграла не в нашу пользу. Сколько моментов уже было на чемпионате мира! Видеооператоры помогают, так что это правильно. VAR может оказаться и на нашей стороне, так что это плюс», — отметил футболист.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.