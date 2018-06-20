В МВД заявили об отсутствии беспорядков во время матча Россия — Египет в Петербурге

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что во время матча между сборными России и Египта, который прошёл на стадионе «Санкт-Петербург Арена», нарушений не было. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не было допущено.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.