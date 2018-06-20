Слуцкий: выход из группы на ЧМ-2018 — далеко не предел для сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу прокомментировал игру команды на домашнем чемпионате мира 2018 года, где она в двух стартовых матчах группового раунда обыграла команды Саудовской Аравии и Египта с суммарным счётом 8:1.

«Мы все прекрасно понимаем, что выход из группы на чемпионате мира — это далеко не предел для нашей сборной. Да, решена задача-минимум, но аппетит приходит во время еды. А то качество футбола, которое мы показываем, позволяет нам надеяться на самое-самое высокое достижение», — цитирует Слуцкого «Чемпионат» со ссылкой на эфир «Первого канала».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.