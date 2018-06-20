Эксперт высоко оценил работу арбитра матча ЧМ-2018 Россия — Египет

Судья международной категории Сергей Хусаинов оценил работу парагвайского арбитра Энрике Касереса, обслуживавшего матч второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Египта.

«По тактике передвижения, по скорости принятия решений судья сработал очень тонко. Были рискованные моменты и эпизоды, например, когда нарушение было, но мяч оставался у команды. Касерес не останавливал игру, тем самым поддерживая её темп, давал командам играть, и матч получился зрелищным. Были с его стороны и моменты дипломатические — его коллеги в предыдущих матчах моментально хватались за карточку, а он смог найти компромисс», — цитирует эксперта ТАСС.

По словам Хусаинова, Касерес принял верное решение, обратившись к услугам системы видеопомощи арбитрам, назначая пенальти в ворота российской сборной.

«В таких ситуациях, когда надо понять было ли нарушение в штрафной или нет, очень многое зависит от ассистента. Главный арбитр определил сам факт нарушения, а вот линию может просматривать лучше всего именно ассистент. Но в этом случае ему было сложно, потому что он должен был отслеживать линию офсайда», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.