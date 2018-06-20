Мутко: за сборную России на ЧМ-2018 не стыдно, и это самое главное

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал победу отечественной сборной над Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Парни сыграли просто здорово, я счастлив и горд за них! Я всегда был субъективен, сегодня скажу — всё, что было за душой, футболисты отдали», — цитирует вице-премьера ТАСС.

По словам Мутко, положительный результат в стартовых матчах ЧМ-2018 сборная России заслужила своим трудом.

«Давайте сегодня порадуемся, а завтра будем думать о следующей игре. Не стыдно за команду, это самое главное», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.