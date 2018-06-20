Эксперт: Черчесова нельзя называть гением, но он — человек слова

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков ответил на вопрос о том, можно ли называть гением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, подопечные которого одержали победы в двух стартовых матчах группового раунда чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией и Египтом.

«Нельзя никого называть гениями. Либо это чересчур завышено, либо непомерно мало для этого человека. В нашей национальной команде очень хороший подбор игроков и прекрасная подготовка. Можно сказать, что Черчесов — человек слова: он сказал, и он сделал», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По мнению Бокова, свой лучший футбол на ЧМ-2018 российская сборная покажет в следующих матчах.

«Она у нас хорошая, качественная. И что подкупает именно в этой сборной — в ней не было ни одного равнодушного человека. Бились с первой и до последней секунды», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.