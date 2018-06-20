Черышев прокомментировал победу над Египтом в матче ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал победу над сборной Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Не могу объяснить происходящее! Доволен, что всё так складывается. Все здоровы, я здоров и могу играть. Надо продолжать в том же духе и не расслабляться», — заявил Черышев после матча.

Он отметил, что команде теперь надо думать о следующей игре против Уругвая.

«Пока мы достигли только первой цели. Надо двигаться дальше. После группы все соперники будут трудными. Посмотрим, кто попадётся», — добавил хавбек.

Черышев, забивший Египту на 59-й минуте, был признан лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.