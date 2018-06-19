Дзюба: мы не отдали Египту ни сантиметра и победили заслуженно

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал победу команды над Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2018 года.

«Сыграли супер. Все футболисты сегодня бились на каждом участке поля. Мы не отдали Египту ни сантиметра, сдержали Мохаммеда Салаха и победили заслуженно. Мы красавцы! Не до конца сдержали? Ну, пенальти — это нормально для футболиста такого класса. Один — это не два и не три. Мы победили!» — цитирует форварда «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

По словам Дзюбы, он плохо помнит игровой эпизод, в котором ему удалось забить мяч в ворота египетской сборной.

«Была великолепная передача Ильи Кутепова, и получилось забить. Самое главное — победили. Вся страна, думаю, счастлива. Гуляй, Россия! Наслаждайся! Всем спасибо за поддержку», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.