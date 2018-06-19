Бывший капитан сборной России: отрадно, что на ЧМ-2018 команда прибавляет с каждым матчем

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков поделился впечатлениями от матча второго тура группового раунда чемпионата мира 2018 года с командой Египта, который состоялся в Санкт-Петербурге и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:1.

«Мы не то чтобы недооценивали нашу сборную — просто наконец-то она стала показывать тот футбол, который мы хотим видеть в её исполнении. Как и говорили до матча, если будем играть с позиции силы и сыграем в свой футбол, то победим. У Египта хорошая сборная, но нам просто надо было сыграть от себя», — цитирует эксперта «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По мнению Широкова, российские футболисты не уступали египтянам в скорости и выглядели лучше в том числе и в первом тайме, который завершился со счётом 0:0.

«Не забили до перерыва, но потом пошли заслуженные голы. Я предполагал, что, если будет такой уровень скоростей дальше, мы можем потеряться, но хорошо, что забили эти мячи. Отрадно, что с каждым матчем прибавляем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.