Колобков поздравил сборную России с победой над Египтом в матче ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков поздравил отечественную сборную с победой над Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сегодня на поле была команда! Бились и сражались все. Это заслуженная победа! Мы ждали этого очень долго. Поздравляю ребят и тренерский штаб! Молодцы, это было здорово!» — цитирует Колобкова «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта России.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.