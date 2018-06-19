Сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2018, если Саудовская Аравия не обыграет Уругвай в среду

Одержав победу в двух стартовых матчах группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, сборная России набрала максимально возможные шесть очков и приблизилась к первому в своей истории выходу в плей-офф мундиаля.

Российские футболисты гарантированно сыграют в 1/8 финала ЧМ-2018 в том случае, если сборная Саудовской Аравии не сможет победить команду Уругвая в матче второго тура группы А, который состоится в среду, 20 июня, в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла Египет и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.