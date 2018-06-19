Экс-тренер сборной России: футбол — это война, мы должны пользоваться любыми методами

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал о своём отношении к нападающему сборной Египта Мохаммеду Салаху, который восстановился после травмы плеча перед игрой второго тура чемпионата мира 2018 года в России.

«Конечно, хотелось бы пожелать нападающему крепкого здоровья. Но футбол — это война, поэтому мы должны пользоваться любыми методами, чтобы добиться положительного результата», — заявил Игнатьев в эксклюзивном интервью RT.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что судьба российской команды на домашнем чемпионате мира зависит от матча второго тура группового этапа с национальной командой Египта.