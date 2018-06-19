Домингес считает, что уровень российского футбола повысился за последние шесть лет

Бывший нападающий казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» Алехандро Домингес поделился наблюдениями об изменениях в российском футболе за последние годы.

«Да, я приехал сюда шесть лет назад. За это время уровень футбола сильно поднялся. Он стал более открытым, а в его копилке много выигранных кубков и турниров. И с каждым годом чемпионат становится всё более конкурентоспособным. Многие выдающиеся игроки переходят в местные клубы, и я думаю, что это идёт на пользу не только виду спорта, но и всей стране», — сказал Домингес в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он прокомментировал эпизод с незабитым пенальти Месси в матче ЧМ-2018 с Исландией.