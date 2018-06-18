Черчесов высказался об инциденте между Рамосом и Салахом, который привёл к травме египтянина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение об инциденте между защитником сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамосом и форвардом «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммедом Салахом в финале Лиги чемпионов.

«Рамос, наверное, сделал это не специально. В моём понимании — дай бог, чтобы Салах был здоров и радовал болельщиков по всему миру. Такие футболисты украшают чемпионат мира и большие турниры, поэтому мы надеемся, что он выйдет на поле», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Салах получил повреждение в финале Лиги чемпионов после неудачного падения в результате борьбы с Рамосом.

Ранее Черчесов выразил уверенность, что футболисты сборной России смогут сдержать Салаха в матче ЧМ-2018 с Египтом.